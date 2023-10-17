خبير استراتيجى: جهود الرئيس السيسى لإنهاء التصعيد فى غزة تستحق الدعم

واصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، رصد وتحليل الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، والتوقعات المأمولة لقمة القاهرة للسلام السبت المقبل.

وأوضح الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إدارة الدولة المصرية للأزمة أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قادر على قيادة سفينة الوطن في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية.

وأضاف "عسيلة" أن الولايات المتحدة تتولى مسئولية التغطية على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والأمر يحتاج لمزيد من الضغوط الدولية لإنهاء أزمة حصار قطاع غزة.

وتابع: "مصر مستهدفة بشكل أساسى، ولكن لازم نقول شكرًا لقائد يقود السفينة ويحافظ على السلام بالمنطقة والأمن القومى المصري".