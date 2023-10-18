مع بداية الأسبوع الجاري بدأت موجة من الطقس البارد تسود في عدد من المناطق لذا تتصدر حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة موقع البحث، وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الحالة الجوية في الساعات الأولى ومساء اليوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها إلى حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث بينت هناك طقس مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدلة ومستقرة على السواحل الشمالية، بينما توقعت أن يكون الطقس حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

وأشارت الأرصاد، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث «40% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في القاهرة وبعض المحافظات:

القاهرة: العظمى 29 22

القليوبية: العظمى 29 22

دمنهور: العظمى 28 22

المنصورة: العظمى 29 22

الزقازيق: العظمى 28 22

شبين الكوم: العظمى 29 21

طنطا: العظمى 28 20

دمياط: العظمى 28 21

بورسعيد: العظمى 28 22

الإسماعيلية العظمى 30 20

السويس العظمى 31 20

العريش العظمى 29 20

رفح: العظمى 27 21

طابا: العظمى 29 20

شرم الشيخ: العظمى 32 23

الإسكندرية: العظمى 27 20

مرسى مطروح : العظمى 25 19

مدينة السلوم: العظمى 26 17

واحة سيوة: العظمى 29 16

مدينة رأس غارب: العمى 31 21

مدينة الغردقة: العظمى 32 22

سفاجا العظمى 31 22

مرسى علم: العظمى 32 23

شلاتين: العظمى 33 23

حلايب: العظمى 30 25

الفيوم: العظمى 29 18

بني سويف: العظمى 30 18

المنيا: العظمى 31 17

أسيوط: العظمى 30 17

سوهاج: العظمى 31 19

قنا: العمى 32 20

الأقصر: العظمى 33 19

أسوان: العظمى 33 20

الوادي الجديد: العظمى 32 18

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