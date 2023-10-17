الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإثنين.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقد مؤتمرا عن مكافحة القرصنة والغش التجاري بالقاهرة

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية بعنوان "مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة". 

وذلك بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبرعاية كريمة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 23-24 أكتوبر بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.

مناقشة أبعاد جرائم القرصنة والغش التجاري


يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أبعاد جرائم القرصنة والغش التجاري، ومظاهرها، وصورها، ومدى خطورتها على اقتصاديات الدول، والتعريف بآليات مكافحة تلك الجرائم، من خلال عرض التجارب العربية والدولية، وبيان الأجهزة المعنية بأعمال المكافحة وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

يدور المؤتمر حول عدة محاور منها؛ صور وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري، القرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، الآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة والغش التجاري، آليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري، دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري، إضافة لعرض لأهم التجارب العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري.

يشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية، أساتذة الجامعات وعمداء كليات الهندسة والعلوم والصيدلة والطب بالجامعات العربية، مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، مديري المراكز والمعاهد البحثية، الباحثون من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، ومكاتب المحاماة وشركات الملكية الفكرية.

عقد مؤتمر عن أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة

وكانت المنظمة قد عقدت المؤتمر الإقليمي الأول تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية" بالتعاون مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي  والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وناقش المؤتمر أبرز القضايا المتعلقة بالصكوك وتطبيقاتها، كما يوفر المؤتمر ساحةً مهمة لتبادل أفضل الممارسات وتطوير الأفكار حول استخدام الصكوك لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، كما أنها ستكون خطوة أساسية في زيادة الوعي بإمكانات الصكوك بين المهتمين من مختلف القطاعات وخلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو الصكوك كأداة فعّالة للتمويل.

 بيان دور وأهمية الصكوك في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة

وهدف المؤتمر إلى بيان دور وأهمية الصكوك في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة، عرض وتحليل أفضل الممارسات الدولية والتحديات المتعلقة بإصدار الصكوك، تسليط الضوء على الجوانب الفنية والعملية لهيكلة الصكوك بالإضافة إلى الجوانب الشرعية والقانونية.كما يتناول المؤتمر عدة محاور منها دور الصكوك في تنمية قطاعات الاقتصاد الكلي، الصكوك الإسلامية: التجارب والممارسات الدولية، وتجربة الدولة المصرية في إصدار الصكوك: الجوانب الشرعية والقانونية.

مكافحة القرصنة الغش التجاري الملكية الفكرية المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية القاهرة الثورة الصناعية

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