"العربية للتنمية الإدارية" تعقد منتدى الاتصالات والحلول المالية الرقمية بتونس

انطلقت فعاليات المنتدى العربي حول "الاتصالات والحلول المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي"، اليوم الأربعاء، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال في الجمهورية التونسية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية- أجفند، وذلك خلال الفترة من 11 - 12 أكتوبر الجاري.

وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية– أجفند، وسامي الغزالي، ممثلا لوزير التكنولوجيات والاتصال في الجمهورية التونسية، ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، ومناقشة التكنولوجيا المالية وأثرها في الشمول المالي.

الشمول المالي بعد مهم في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة

في كلمته بافتتاح المنتدى أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة على أن الشمول المالي يعد بُعدا مهما في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يظهر في 8 أهداف من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشرة للتنمية المستدامة، لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. ونظرا للاهتمام المتزايد بالقضايا والتحديات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في العالم لمواجهة التحديات الفقر والبطالة وارساء العدالة الاجتماعية، أصبحت هناك ضرورة قصوى لتعزيز الشمول المالي ومنحه الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية الوطنية، وفي ظل التقفيات المالية الحديثة، والابتكارات في تقديم الخدمات المالية.

كما وجه مدير عام المنظمة الشكر والتقدير لشركاء المنظمة في تنفيذ هئا المنتدى، برنامج الخليج العربي للتنمية- أجفند- ووزارة التكنولوجيا والاتصال – الجمهورية التونسية، كذلك للخبراء والمختصين والمتحدثين ورؤساء الجلسات والمشاركين، مثمنا المنتدى كفرصة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بمحاوره من خلال مشاركات الخبراء وصناع القرار والمعنيين بالشمول المالي.

دور الاتصالات في واقع ومستقبل المنطقة العربية والتكنولوجيا



من جهته سلط رئيس أجفند الأمير عبدالعزيز بن طلال الضوء في كلمته بالمنتدى على أهمية "الاتصالات والحلول الرقمية وتعزيز الشمول المالي"، وناقش دور ظاهرة الاتصالات المتنامية في واقع ومستقبل المنطقة العربية والتكنولوجيا المالية وأثرها في الشمول المالي، حيث إن الشمول المالي يعد أحد أهم الحلول في إحداث التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما استعرض خلال كلمته نجاح تجربة بنوك أجفند للشمول المالي والمنتشرة في 9 دول، داعيًا إلى الاستفادة منها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز المتحدثين في المنتدى



كما ترأس الدكتور القحطاني جلسة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى العربي حول الاتصالات والحلول المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي- وشارك في الجلسة كل من الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والشيخ يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة- منظمة التعاون الإسلامي.



يتناول المنتدى عدة محاور منها، دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الشمول الرقمي، استراتيجيات الشمول الرقمي والمالي، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، الخدمات المصرفية دون فروع بنكية، التمويلات الحكومية كحافز للشمول المالي. وتوظيف تمويلات المنظمات كحافز لتوسيع دائرة الشمول المالي، التعاون بين الشبكات المصرفية والبريدية والاتصالات.

تطورات ومؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية

كذلك مناقشة تطورات ومؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، استراتيجيات وسياسات الشمول المالي – الفرص والتحديات، التحويلات المالية: بين تحسين الشمول المالي ومعايير الامتثال، تعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك المصارف الإسلامية وتعزيز الشمول المالي، نحو رؤية عربية مشتركة لأنظمة مالية أكثر سلامة وشمولًا، التجارب العربية والدولية في تطبيق استراتيجيات الشمول المالي، وأثر الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.