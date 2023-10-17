الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيمون من نقابة المهن التمثيلية: "نقف مع الشعب الفلسطيني لآخر العمر"

سيمون ولبلبة
سيمون ولبلبة

استنكرت الفنانة سيمون، ما حدث مع الشعب الفلسطيني جراء العنف الذي تعرض له من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإبادة الجماعية التي حدثت لهم بعد هجوم حماس على قوات الاحتلال منذ 11 يوم مضوا.

 

وتابعت الفنانة سيمون في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "ارحموا أهلنا في فلسطين، حرام اللي حاصل فيهم دا، بيقتلوا كبار السن والسيدات والأطفال، تم إبادة عائلات بالكامل، حرام بجد، الله يعينهم ويقويهم وينصرهم".


ولفتت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر للقضية الفلسطينية واضح، وأمر مشرف للغاية، متابعًة: "هذا جعلني أشعر بفخر كبير بأن السيسي هو رئيسي ورئيس مصر".

 

وانضمت الفنانة هاجر عفيفي، إلى الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ووضعت حول رقبتها الوشاح الفلسطيني، والفنان عبد الله مشرف وهو يتكأ على عكازه.

نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

 

وكانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو الى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

سيمون الفنانة سيمون الوقفة التضامنية الشعب الفلسطيني المهن التمثيلية

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