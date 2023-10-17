مواعيد مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2023 والقنوات الناقلة

مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري والقنوات الناقلة، والتي تستأنف بعد انتهاء التوقف الدولي، لتعاود فرق الدوري المصري الممتاز خوض مبارياتهم ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري، والتي تنطلق بدءا من يوم الجمعة المقبلة وتنتهي مساء يوم الأحد 12 من شهر أكتوبر الجاري.

مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2023

سيراميكا كليوباترا × الداخلية

تنطلق المباراة التي تجمع الفريقين مساء يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد عثمان أحمد عثمان.

المصري × طلائع الجيش

ويستضيف استاد برج العرب بالاسكندرية المباراة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وفريق طلائع الجيش، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 4:00 من مساء ذلك اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلدية المحلة × الاتحاد السكندري

وفي يوم السبت الموافق على 21 من شهر أكتوبر 2023 تستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز في الاسبوع الرابع لها حيث يستضيف استاد غزل المحلة المباراة التي تجمع بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

إنبي × البنك الاهلي

و في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقين إنبي والبنك الأهلي حيث يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت.

الزمالك × سموحة

كما تنطلق المباراة المرتقبة بين فريق نادي الزمالك ونظيره نادي سموحة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث يستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

المقاولون العرب × زد

أما فريق نادي المقاولون العرب فيستضيف نظيره نادي زد على ملعبه وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الإسماعيلي × فاركو

ويستضيف استاد الاسماعيلية المباراة التي تجمع بين فريقي الاسماعيلي ونادي فاركو حيث تنطلق بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فيوتشر × بيراميدز

واختتمت مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي تجمع بين فريقي فيوتشر وبيراميدز حيث تقام في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي

كما تؤجل مباراة الجونة والأهلي لمشاركة المارد الأحمر في دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات المحلية بشكل حصري.