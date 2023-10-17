الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب ”المصريين“: تعديلات قانون التيسيرات للمصريين بالخارج هدفها الحفاظ على جسور الثقة

المستشار خالد السيد
المستشار خالد السيد

أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقديم بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتوفير الحوافز التي تساعدهم على الارتباط بالوطن.

التعديلات الجديدة

وقال ”السيد“ في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الجديدة التي طرأت على مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ومن بينهم مد العمل بالقانون وفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج حتى يتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الموافقة على مد العمل بمشروع قانون لمنح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات، يؤكد حرص الحكومة على مصالح ابنائها في الخارج.

مبادرات حكومية دعمًا للمصريين بالخارج 

وأوضح “السيد” أن الحكومة المصرية نفذت العديد من المبادرات بتوجيهات من القيادة السياسية للتيسير على المصريين بالخارج، واليوم توافق على مد العمل بمشروع قانون لمنح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات، ومن قبل وافقت على مد أجل تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وهو ما يشير إلى أن المصريين بالخارج يعيشون في العهد الذهبي لهم خارج الأراضي المصرية ولكن لهم كامل الدعم من القيادة السياسية.

واختتم: تعديلات مشروع قانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الجديدة هي بمثابة هدية ثمينة لجميع المصرين العاملين في الخارج وتطور إيجابي في جسر الثقة التي أقامته الدولة مع أبنائها، فضلًا أنه يؤكد سعى الدولة إلى الحفاظ على مصالح أبنائها في جميع أنحاء العالم.

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غدًا.. "النواب" يناقش قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة وتيسيرات المصريين بالخارج

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