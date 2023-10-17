الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر كنائس جنوب الكرة الأرضية

الكنيسة
الكنيسة

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الثلاثاء، أولى أيام مؤتمر كنائس جنوب الكرة الأرضية بصلوات القداس الإلهي وبحضور رؤساء الأساقفة من الدول المختلفة، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

في عظة الافتتاح: الكنيسة الأنجليكانية حية لإرسال محبة الله للبشر

وقال رئيس الأساقفة في بداية عظته: شغف الله تجاه كنيسته أن تكون على قلب واحد في المحبة والمغفرة، لتنير لكل العالم من حولها، مضيفًا: الكنيسة الأنجليكانية حية لإرسال محبة الله للبشر.

وتمنى رئيس الأساقفة أن تعيش الشعوب حسب وصايا الإنجيل ليصبح ما نؤمن به وما نعيشه في تكامل مستمر مثلما يعلمنا القديس بولس الرسول فقد كانت وصاياه تحثنا على أن نعيش حياتنا وكأننا إنجيل معاش.

وتساءل: هل يمكننا أن نعيش حسب محبة وحقيقة الإنجيل؟ مختتمًا: تتطلب المحبة وعي ومعرفة بوصايا الله وحكمته فالحب بلا معرفة هو حب أعمى كرسالة بولس لأهل كورنثوس فلابد من تناغم المحبة مع المعرفة.

كان آخر اجتماع لنصف الكرة الجنوبى قد عقد العام الماضي من خلال وسيلة التواصل الافتراضي بعد أن قرروا تأجيل اجتماع المؤتمر العام أملا في عودة حرية الحركة والسفر ولكن تقرر عقده على برنامج زووم حيث أكدوا أعضاء المؤتمر على ضرورة الاتحاد فى مجموعات للصلاة والتعضيد من أجل الأوبئة والحروب التى يمر بها العالم، كما تحدثوا عن دور الخدمة ورسالة الإنجيل فى نشر السلام فى المجتمع.

سامي فوزي الإسكندرية الأنجليكانية الأسقفية القداس الإلهي

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