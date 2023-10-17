الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي كونتاردو فيريني العلماني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي كونتاردو فيريني العلماني، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد كونتاردو فيريني في 4 أبريل 1859م بمدينة ميلانو بإيطاليا، لأب يدعي رينالدو فيريني وأمه تدعي لويجيا بوتشيلاتي، كلاهما يتمتعان بتقوى عميقة.

معموديته

في نفس المساء تم تعميده في نفس جرن المعمودية حيث تم تعميد فريديريك أوزانام، وهو أيضًا مواطن من ميلانو، قبل 46 عامًا. وأطلق عليه اسم كونتاردو، وهو اسم شائع في عائلته. أظهر منذ صغره حيوية كبيرة وذكاءً سريعًا. وكان حبه للتعلم عظيما. في سن السادسة بدأ الالتحاق بمدارس معهد بوسيلي الذي جمع أطفال أفضل العائلات في ميلانو.

في سن الثالثة عشرة، وبعد دورة من التمارين الروحية، تمكن من القيام بمناولته الأولى بفرح وحماس عظيمين وانضم الى أخوية القربان المقدس، في أول لقاء له مع يسوع، كرّس كونتاردو نفسه بالكامل لله .

رينالدو فيريني، أستاذ الرياضيات والعلوم، قام بتعليم ابنه في سن مبكرة. التحق بجامعة بافيا في سن السابعة عشرة، وبعد عامين تم تعيينه عميدًا للطلاب. وفي سن الحادية والعشرين أصبح دكتوراً في القانون بالجامعة. كانت أطروحته للدكتوراه، التي ربطت قانون العقوبات بالشعر الهوميري، أساسًا لحصوله على منحة دراسية في جامعة برلين، حيث تخصص في القانون الروماني البيزنطي، وهو المجال الذي أصبح فيه خبيرًا معروفًا عالميًا. بعد حصوله على شهادته في القانون ببراعة وحصل على منحة دراسية لمدة عام لمواصلة الدراسة العليا في برلين الخارج، التي كانت في ذلك الوقت رائدة في مثل هذه الدراسات. هناك في العاصمة بروتستانتية، وجد كنيسة كاثوليكية، حيث قام مع شباب كاثوليك بحضور القداس اليومي والصلاة التاملية وزيارة القربان المقدس وتلاوة المسبحة الوردية يومياً . أثناء إقامة فيريني في برلين، كتب عن سعادته بتلقي سر التوبة لأول مرة في أرض أجنبية. وكتب أن هذه التجربة أوضحت له عالمية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

عند عودته إلى وطنه، في سن الرابعة والعشرين، تم تعيينه أستاذاً في جامعة بافيا. ثم قام بعد ذلك بالتدريس في جامعات ميسينا، ومودينا، وكان يعتبر أعظم كاتب روماني إيطالي على قيد الحياة. إنه يستحق المجد لأنه استعاد لإيطاليا الأولوية في الدراسات القانونية، والتي انتقلت مؤخرًا إلى ألمانيا. حاول كونتاردو تمييز دعوته سواء كان كاهنًا علمانيًا أو عضوًا في جماعة دينية أو كشخص متزوج. وفي النهاية، حقق دعوته كشخص عادي غير متزوج. نذر نفسه لله، وأصبح عضوًا الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية في عام 1886، وكان أيضًا عضوًا في جمعية القديس منصور دي بول. كعضو هيئة تدريس في جامعة بافيا، كان فيريني يعتبر خبيرًا في القانون الروماني. نشر خلال حياته المهنية كتبًا ومقالات ومراجعات. قام بالتدريس لفترة في جامعة باريس. أصبح فيما بعد محاميًا قانونيًا بالإضافة إلى كونه محاميًا مدنيًا.

وكان يتقن بالإضافة الى اللغة الإيطالية واللاتينية لغات كثيرة مثل العبرية واليونانية والسنسكريتية والسريانية: وبهذه اللغات كان يحب قراءة الكتاب المقدس. على الرغم من معرفته لكثير من العلوم واللغات والمعرفة والمواهب، كان فيريني متواضعًا وبسيطًا مثل الطفل. كان يتمتع بشخصية قوية مخلصة ومحبة للجميع، كان يتعامل مع الكل باللطف حتى تلاميذه في المحاضرات الجامعية ، هكذا علّم الناس كم هي حلوة الحياة، حتى في وسط الصلبان، لمن يعيشون في حضرة الله. لقد كان الله حارسًا غيورًا جدًا على زنبقته التي حملها سليمة حتى وفاته. في عام 1900، أصيب فيريني بآفة في القلب . في 17 أكتوبر عام 1902، من أجل الراحة، ذهب إلى منزله الريفي في قرية سونا، نوفارا، (الآن جزء من بلدية فيربانيا، مقاطعة فيربانو-كوزيو-أوسولا)، على ضفاف بحيرة ماجيوري. عند سفح جبال الألب، التي اعتاد تسلقها لاستعادة جسده وروحه، وأثناء وجوده هناك أصيب بمرض التيفوس.

توفي عن عمر يناهز الثالثة والأربعين في 17 أكتوبر 1902. وأعلنه سكان سونا على الفور قديسًا. كتب زملاؤه في جامعة بافيا رسائل وصف فيها بأنه قديس. في عام 1909، أذن البابا بيوس العاشر للكاردينال أندريا كارلو فيراري، رئيس أساقفة ميلانو، بفتح عملية لتعزيز تقديس فيريني. تم إعلانه مكرماً من قبل البابا بيوس الحادي عشر. وتم تطويبه في 13 أبريل 1947، ساحة القديس بطرس، مدينة الفاتيكان من قبل البابا بيوس الثاني عشر. ويؤقد جسده في كنيسة صغيرة بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو.