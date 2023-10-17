تحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة علي المخابز بديرمواس (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية المدعمة لصبط المخالفات والتأكد من الألتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع إدارة تموين المركز برئاسة الدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة التموين، شكلت حملة تموينية برئاسة هاني محمود نائب رئيس المركز والمدينة ضمت ناجح محمود خليفة وعبد الله جمال مفتشي التموين بإدارة تموين ديرمواس، قامت بالمرور علي المخابز البلدية المدعمة وتمكنت من ضبط وتحرير 34 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات شملت “13 مخالفة نقص وزن و13 عدم مطابقة للمواصفات و3 عدم وجود ميزان حساس و3 عدم نظافة أدوات العجن ومخالفة واحدة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخالفة واحدة توقف عن الإنتاج”.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا و تعليمات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين، مشيرًا إلي أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية لضبط الأسعار والأسواق وضبط المخالفات والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين، مشيرا إلي أستمرار وتكثيف الحملات على جميع المنشات التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الاسواق.

حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا