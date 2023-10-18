مواطن: الرئيس السيسى هو الأفضل لمصر (فيديو)

عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من المشروعات من أجل تسهيل حياة الشعب المصري.

وفي هذا السياق، قال أحمد محمد، عضو اتحاد عمال مصر، لـ"الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أصلح شخص لقيادة مصر خلال الفترة الراهنة، وذلك كي يستكمل باقي المشروعات التنموية التي قام بها في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في كل محافظات مصر.

وتابع: “حجم الانجازات كبير جدا، ويكفي الأمن والأمان واستقرار الدولة الذي شهدناه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي”، معقبا: “بدأت مصر تعيش في استقرار منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة”.

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https://youtu.be/c7stb_ptSQY

حملة المرشح المحتمل الرئيس عبدالفتاح السيسي تلتقي المصريين بالخارج عبر فيديو كونفرانس

والتقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من المصريين بالخارج عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج.

ورحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، برئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والسادة المشاركين باللقاء عبر "الفيديو كونفرانس"، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

قوة مصر الناعم

وأشار إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكدًا أن المرشح عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ومن جانبه أشاد المصريون في الخارج بالمشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة، فضلًا عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وعمل الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية وذلك انطلاقًا من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية.

ممثلون لأكثر من 16 دولة

جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون للجاليات المصرية من دول السعودية - أمريكا - أستراليا - أنجلترا وويلز- إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - سويسرا - رومانيا - كندا - النمسا - كردستان - الإمارات - لبنان - الأردن وغيرها.