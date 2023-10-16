الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

طارق عبد الحافظ: الرئيس السيسي لديه مشروع عظيم سيغير شكل مصر (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال طارق محمد عبدالحافظ، رئيس اللجنة النقابية لانتخابات شرق والقاهرة الجديدة، وعضو اتحاد عمال مصر، لـ" الدستور" إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال إنجازاته التنموية.

وأضاف عبدالحافظ أن الانتخابات تستهدف العمل على توفير الاستقرار والأمن والأمان، منوهًا بأنها تبشر بمستقبل جديد للمصريين.

وتابع: الرئيس  السيسي لديه مشروع عظيم سيغير شكل مصر، وسيضعها على خطوات التنمية والارتقاء، مؤكدًا تأييده للرئيس، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.
 

https://www.youtube.com/shorts/YYqynbuPUBA 

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