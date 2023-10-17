هل يمكن استضافة 2.5 مليون فلسطينى من غزة فى مصر؟.. وزير الخارجية يجيب

أجاب سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال ما إذا كان يمكن أن تستضيف مصر 2.5 مليون نسمة، في إشارة إلى الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة المحاصر، وبالتزامن مع الدعوات الإسرائيلية لتهجيرهم إلى الجنوب، وذلك خلال حواره مع راديو هيئة البث البريطانية "BBC".

وأكد وزير الخارجية أن هناك دولًا لم تتحمل استضافة آلاف اللاجئين والمهاجرين فقط عبر أراضيها، بينما تستضيف مصر بالفعل نحو 9 ملايين ضيف على أراضيها، حسبما نشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس- X".

وقال شكري، خلال إجابته: "إذا كنت تسألني إذا كان بإمكان مصر استضافة 2.5 مليون نسمة، أعتقد أنه يمكنك التساؤل بنفس القدر عما إذا كانت المملكة المتحدة أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي يمكنها تبنى هذه السياسة.. لقد رأينا كيف اشتكت الدول من تدفق آلاف المهاجرين فقط، بينما تستضيف مصر 9 ملايين ضيف على أرضها بالفعل".