الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: مخزون المواد الغذائية في متاجر غزة يكفي لأقل من أسبوع

غزة
غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن المتاجر في غزة سينفد مخزوناتها الغذائية المتاحة في أقل من أسبوع، مع عدم قدرة تجار التجزئة على إعادة تخزينها من تجار الجملة بسبب الدمار واسع النطاق وانعدام الأمن.

وحذر من أن إمدادات الخبز على وشك النفاد، حيث تعمل مطحنة واحدة فقط من مطاحن الدقيق الخمس في قطاع غزة بسبب نقص الوقود والكهرباء، وفق شبكة سي ان ان الامريكية.  

وفي الوقت نفسه، يصطف الناس لساعات للحصول على الخبز من المخابز، ولم يعمل سوى خمسة مخبز من أصل 23 مخبزًا تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي لتوفير الخبز الطازج للملاجئ.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة الأممية أن الإمدادات التجارية من السلع الغذائية الأساسية في المستودعات "تكفي لمدة أسبوعين تقريبًا"، ولكن بسبب البنية التحتية المتضررة، يصعب توزيعها.

ومن خلال مستودعاته الموجودة في مدينة غزة، يكافح برنامج الأغذية العالمي لتوصيل الغذاء إلى المنطقة الجنوبية حيث ينتقل النازحون.

زيارة بايدن الى اسرائيل 

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وفي السياق، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب تماما للذهاب إلى إسرائيل والذهاب إلى الأردن، وذلك في معرض استعراضه لزيارة الرئيس إلى المنطقة، والتي من المقرر أن تتم يوم الأربعاء.

ويتحدث "بايدن" مع القادة الآخرين في المنطقة حول المساعدة الإنسانية التي نريد التأكد من وصولها إلى غزة، وحول الخطط والنوايا الإسرائيلية للمضي قدما، وكيف يتكشف ذلك على الأرض، وبالتأكيد مواصلة التحدث مع الشركاء الإقليميين". وقال كيربي لشبكة CNN: "نتحدث عن هؤلاء الرهائن ونرى ما إذا كان بإمكاننا إعادتهم إلى عائلاتهم حيث ينتمون".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد هذا الصراع ويتسع نطاقه.

وتابع: "لا نريد أن نرى هذا الصراع يتصاعد ويتسع نطاقه؛ لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية على الأرض في القتال في إسرائيل - كل ما نفعله الآن يدور حول إرسال إشارة ردع قوية". قال.
كما سيبقي بايدن الرهائن الأمريكيين على رأس جدول أعماله، والذي "سيكون ممثلاً في كل محادثة يجريها تقريبًا: مع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء، وكذلك الرئيس المصري بد الفتاح السيسي".

 وقال كيربي: “عباس رئيس السلطة الفلسطينية وبالتأكيد الملك عبد الله ملك الأردن، ولا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن حفنة من الأمريكيين قد تم احتجازهم كرهائن لدى حماس، لكن لا يوجد شيء معروف عن ظروف الأسرى. 

غزة إسرائيل الاممم المتحدة نقص الوقود الكهرباء

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