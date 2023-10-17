اصطفاف متطوعي "حياة كريمة" أمام معبر رفح تأهبا لإيصال المساعدات إلى غزة (صور)

رصدت مؤسسة "حياة كريمة" اصطفاف متطوعيها أمام معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لإيصال قوافل الإغاثة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي للمتضررين من الأهالي في قطاع غزة.

وشهد المعبر من الجانب المصري اصطفاف المتطوعين أعضاء التحالف، وعلى رأسهم متطوعي مؤسسة حياة كريمة، حيث أبرزت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية اصطفاف المتطوعين أمام المعبر استعدادا للعبور بقوافل الإغاثة الشاملة المقدمة من التحالف إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وعلقت المبادرة الرئاسية عبر صفحتها علي الإصطفاف قائلة: "متطوعينا الجدعان في مؤسسة حياة كريمة وكل جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني في انتظار فتح المعبر.. دعواتكم".

متطوعو “حياة كريمة” محملين بالأمل في معبر رفح البري

وتابعت المؤسسة: "المجتمع المدني المصري والدولي كله قلبه لازم يكون مع رجالتنا من سيدات ورجال وشباب وشابات زي الورد واقفين على معبر رفح من بالليل بعد يومين في العريش، ومحملين بالحلم والثقة فيه، ومنتظرين الإنفراجة عشان يدخلوا اطنان من المساعدات لأهلنا في غزة ومش سامعين غير أصوات القصف في وسط السكون ومش فارق معاهم يناموا ولا وياكلوا، وكل اللي بيقولوه (وقفتنا ليها قيمة ودي أقل حاجة)".

الجدير بالذكر أنه قد وصلت فجر اليوم قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المحملة بالمساعدات الإنسانية، المقدمة للشعب الفلسطيني، إلى معبر رفح، تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وذلك بعد اصطفافها بمدينة العريش الأحد الماضي.

حيث تضم القافلة قرابة ١٠٦ قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة الداعم للقضية الفلسطينية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة.