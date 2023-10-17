الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تعرض اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح استعدادًا لنقلها إلى غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات المصرية

يشهد معبر رفح توافد سيارات محملة باللمساعدات الإغاثية والإنسانية، حيث اصطف شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر أمام معبر رفح استعدادا لنقل المساعدات إلى غزة، بحسب فضائية “القاهرة الإخبارية”.

يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت فيه مصر تجهير قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية للمواطنين في القطاع في ظل حالة الحصار الكامل التي فرضتها إسرائيل على مواطني القطاع.

وأظهرت القناة اصطفافا كبيرا للسيارات التي تحمل المساعدات التي جاءت من كل حدب وصوب من المواطنين ومؤسسات التحالف الوطني والمجتمع المدني والعمل التنموي والتحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي.

قطاع غزة معبر رفح القاهرة الإخبارية

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