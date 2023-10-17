الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مع قرب انتهاءها.. مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف"

ما تيجي نشوف
ما تيجي نشوف

عُرضت الحلقة السابعة من حكاية "ما تيجي نشوف"، عبر منصة "watch it" الرقمية، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين، وتبقى 3 حلقات على انتهاء الحكاية الثانية من مسلسل " 55 مشكلة حب"، والمأخوذ عن رواية الدكتور مصطفي محمود.

وتصدرت حكاية "ما تيجي نشوف"، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، خاصًة مع تصاعد الأحداث، واكتشاف "مريم" التي تجسدها الفنانة هنا شيحة، لخيانة صديقتها "نور" التي تلعبها الفنانة راندا عبدالسلام، مع زوجها سليم، الذي يلعب دوره الفنان طارق صبري.

ويبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عن مواعيد عرض الحكاية الثانية "ما تيجي نشوف"، عبر شاشات التلفزيون، التي تعرض على مدار أسبوعين، وهي عبارة عن 10 حلقات، وبها الكثير من الأحداث القريبة من الأصدقاء في أرض الواقع.

مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف "

يُجدر الإشارة إلى أن حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

العرض الثاني لحكاية "ما تيجي نشوف"

جدير بالذكر أنه تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية "ما تيجي نشوف"

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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