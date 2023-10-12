الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحاضر الغائب.. تسجيل صوتى لـ مصطفى محمود مع بداية حلقات "ما تيجى نشوف"

ما تيجي نشوف
ما تيجي نشوف

قرر صنّاع "ما تيجي نشوف" إحدى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” أن تكون بداية كل حلقة من الحكاية بتسجيل صوتي لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود، إهداءً لروحه.

وتبدأ الحلقات من حكاية "ما تيجي نشوف"، بتسجيل يقول فيه: "نجاح العلاقات لازم له (عنصر أخلاقي) والعنصر الأخلاقي ده إنك تقبل عيوب الآخرين وتتنازل، الحب بيروح وييجي والعواطف متقلبة بطبيعتها، وإذا كانت العلاقة شهــوانية، فالشهوة عمرها قصير والحب في ذاته كـ(عاطفة) ليس من صفاته الدوام أبداً".

مواعيد عرض حكاية ما تيجي نشوف 

حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتذاع حكاية "ما تيجي نشوف" على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما ستعرض حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية "ما تيجي نشوف"

حكاية “ما تيجى نشوف” يشارك في بطولتها هنا شيحة، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

جدير بالذكر أن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" منفصلة، ومأخوذة من كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود الذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله, وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف حكاية ما تيجي نشوف ما تيجي نشوف الدكتور مصطفى محمود تسجيل صوتي

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