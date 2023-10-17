نبيل عيسى لـ"الدستور": تقديم الشرير فى "ما تيجى نشوف" كان تحديًا مختلفًا

كشف الفنان نبيل عيسي عن تفاصيل تجسيده شخصية "علي" ضمن أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"، وهي الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن رواية الدكتور مصطفى محمود، وبطولة الفنانة هنا شيحة، والفنان نبيل عيسي، وطارق صبري، أحمد جمال سعيد، وعدد كبير من نجوم الفن.

وقال نبيل عيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا اتعرض عليا المشروع وقت ما كنت مسافر، ووافقت فورًا، خاصًة عندما علمت أن الحكاية مأخوذة عن رواية الدكتور مصطفى محمود، والتحدي بالنسبة لي هو تقديم دور الشرير بشكل مختلف، خاصًة أنني قدّمته كثيرًا، لذا يجب أن يكون هذه المرة مختلفًا عما سبق".

وأشار إلى أنه لم يقرأ رواية "55 مشكلة حب"، واكتفى بالسيناريو الذي كُتب، حتى لا يضيف على الشخصية التي كتبها المؤلف عمرو محمود ياسين، خاصًة أنه لم يحتج أن يعود إليها، فكل تفاصيل شخصية "علي" مكتوبة بشكل واضح جدًا وخط درامي عظيم.

وتابع أنه سعيد بتفاعل الجمهور مع حكاية "ما تيجي نشوف" بهذا الشكل، قائلًا: "أنا كنت متوقع هذا التفاعل، خاصًة أن الحكاية لمست الكثيرين"، مؤكدًا أن الأحداث هي من الواقع والحقيقة، والعمل يظهر شخصية أصحاب و"شلة" تحدث بينهم مواقف طبيعية.

أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"

تجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث "ما تيجي نشوف" عن علاقات متداخلة بين 6 أصدقاء، تعلّقوا ببعضهم منذ وقت طويل، إلا أنه يتضح وجود اختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم مع تتابع الأحداث.

حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، وتعرض على الشاشة من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين، والحكاية من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيري.