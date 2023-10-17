الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء الفائزين في مسابقة تنمية الوعى السياحي بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أسمى معاني التهنئة القلبية لأبناء محافظة الشرقية الفائزين في مسابقة تنمية الوعى السياحي التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية لعام 2023، التي انطلقت بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك لاختيار كل من:

 أفضل قصة قصيرة تتناول أحداث تاريخية مرت بها المحافظة أو شخصية تاريخية من أبناء المحافظة، وأفضل صورة فوتوغرافية عن أحد معالم محافظة الشرقية الأثرية أو الطبيعية او الحضارية للترويج السياحي للمحافظة، وابتكار شخصية كرتونية تمثل تاريخ وعراقة المحافظة مع اقتراح اسم لها، وذلك للفئة العمرية من 12 إلى 20 سنة.

مسابقة تنمية الوعى السياحي تهدف للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مسابقة تنمية الوعى السياحي تهدف للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏

وأعرب محافظ الشرقية عن فخره بأبناء المحافظة الفائزين في مسابقة تنمية الوعى السياحي، مقدمًا التهنئة لأسرهم متمنيًا لهم استمرار التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية القادمة، مؤكدًا حرصه على تقديم كامل الدعم لأبناء محافظة الشرقية للتقديم في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2024 والتي انطلقت تحت رعاية إنتصار السيسي قرينة فخافة رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، أنه تقدم  لمسابقة تنمية الوعى السياحي عدد (44) عمل فنى قامت اللجنة الفنية المشكلة من (الفنانة مي محمد حسن مسؤول الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الزقازيق  / الأديب هيثم القليوبى عضو اتحاد الكتاب  / المهندس ياسر صلاح الجمل عضو نقابة الفنانين التشكيليين)، باختيار 20 عمل فنى لطلبة المرحلة الإعدادية ومدرسة النور للمكفوفين  وطلبة الجامعة وذلك باختيار افضل خمسة اعمال في كل فرع من فروع المسابقة وهم ( القصة القصيرة – الرسوم الكرتونية – الرسومات الفنية – التصوير الفوتوغرافي)، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم رحلة للطلبة الفائزين بالمسابقة لزيارة المعالم السياحية بالقاهرة (المتحف المصري - قصر البارون – شارع المعز ) وذلك يوم الخميس القادم الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري.

الفائزين في مسابقة مسابقة تنمية الوعى السياحي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ابتكار شخصية كرتونية صورة فوتوغرافية للمواهب الصغيرة

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