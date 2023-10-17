الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يشيد بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مبادرة مشروعك" في المحافظة، لتوفير 55,510 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3,125,956 جنيهًا وقد تم تنفيذ 18,972 مشروعًا منذ انطلاق المبادرة في عام 2015 حتى 16 أكتوبر 2023.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر. وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة. كما أشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها في المشروع هي: تجارة السيراميك، تجارة المفروشات، مصنع للأعلاف، مصنع للأسمدة العضوية، مصنع للملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة لتربية المواشي، تجارة الحبوب، ورشة للأثاث، وغيرها.

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2593 مشروع بقيمة 376 مليون و 974 ألف و 209 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2739 مشروع بقيمة 360 مليون و 896 ألف و 400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 823 مشروع بقيمة 345 مليون و 744 ألف جنيه و 250 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتسهيل على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

المشروع القومى للتنمية مبادرة مشروعك القطاعات الصناعية تشجيع الشباب فرص العمل

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