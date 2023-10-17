الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس «مياه القناة»: غسيل شبكات وخزانات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالقناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطة أعمال غسيل خزانات المحطات وشبكات مياه الشرب والتي تضم قرى ومراكز ومناطق إقليم "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير.

 مراجعة خطوط السحب والطرد

وقال عبد الحميد إن الأعمال شملت مراجعة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم مراجعة شاملة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وأحواض التهوية، وتطهير لحوض الترسيب، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وطلمبات التجفيف.

وأكد أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة. 


إشراف المعمل الكيميائي على عملية الغسيل للشبكات


وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه عملية الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات بكل محطة مياه، تأتي تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها لعمل التحليل الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف.

وأوضح أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهى، والشبكات من مختلف المناطق، فى محافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.

اللواء عبد الحميد عصمت السويس رئيس مياه القناة إقليم السويس مياه الشرب

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