الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربي للأسمدة" يطلق النسخة 35 من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الأسمدة

رئيس الاتحاد العربي
رئيس الاتحاد العربي

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الفني والمعرض المصاحب لتكنولوجيا صناعة الأسمدة في نسخته الـ 35، تحت رعاية وحضور الدكتور سعود بن حمود الحبسي - وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بسلطنة عمان وينظم المؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، بمسقط بسلطنة عُمان.

 صرح بذلك الكيميائي سعد أبوالمعاطي، الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، موضحا أنه يشارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من شركات الأسمدة العربية والدولية، والهيئات، وبيوت الخبرة العالمية ذات التخصصات التكنولوجيا الهامة، والشركات اصحاب الرخص والتكنولوجيا وموردي المعدات والعوامل المساعدة والكيماويات وغيرهم، من المعاهد البحثية والشركات ذات الصلة من مختلف دول العالم.

المؤتمر يناقش آخر التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية والتحول الأخضر

ويهدف مؤتمر هذا العام لمناقشة آخر التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية والتحول الأخضر، تحت شعار "الوصول إلى الحياد الكربوني" كما يناقش الحلول الفعالة لخفض وإزالة الكربون من مصانع الأسمدة بكافة أنواعها، واخر التوجهات المبتكرة بتكنولوجيا الامونيا الخضراء، اضافة الى استعراض آخر الحلول بإنتاج الهيدروجين الأزرق عالي الكفاءة،،ومراقبة الانبعاثات، بجانب مبادرات ترشيد الطاقة، وتوجهات الطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، والتعريف بالأسمدة الفوسفاتية خالية الانبعاثات.

وأضاف الأمين العام العربي للأسمدة، إن المؤتمر يختتم أعماله بجلسة خاصة عن العرض والطلب لصناعة الأسمدة؛ وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وكبار المتحدثين والخبراء العالميين والعاملين بمجال تكنولوجيا صناعة وإنتاج الأسمدة،
مشيرا إلى أنه يأتي توجه المؤتمر متماشيًا وداعمًا لرؤية الاتحاد العربي للأسمدة، وجهود سلطنة عُمان تجاه الاستدامة ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وتبني التكنولوجيا الحديثة لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية دون اخلال، لتحقيق استراتيجية الانتقال المنظم في خطة للوصول الي الحياد الكربوني  بحلول عام 2050.

وأضاف أنه سيقام على هامش المؤتمر المعرض الفني الذي يتيح للشركات المشاركة عرض منتجاتهم، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والعوامل المساعدة والكيماويات وقطع الغيار والمعدات التي تهم صناعة الاسمدة بكافة أنواعها.

العربي للأسمدة يطلق النسخة ال35 لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الأسمدة بحضور انجليزي مشترك بسلطنة

مواد متعلقة

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز القائمة المبدئية للمرشحين

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

صبري فواز: أخطائي تشبهني وجزء من تركيبتي (فيديو)

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟