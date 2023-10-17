"العربي للأسمدة" يطلق النسخة 35 من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الأسمدة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الفني والمعرض المصاحب لتكنولوجيا صناعة الأسمدة في نسخته الـ 35، تحت رعاية وحضور الدكتور سعود بن حمود الحبسي - وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بسلطنة عمان وينظم المؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، بمسقط بسلطنة عُمان.

صرح بذلك الكيميائي سعد أبوالمعاطي، الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، موضحا أنه يشارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من شركات الأسمدة العربية والدولية، والهيئات، وبيوت الخبرة العالمية ذات التخصصات التكنولوجيا الهامة، والشركات اصحاب الرخص والتكنولوجيا وموردي المعدات والعوامل المساعدة والكيماويات وغيرهم، من المعاهد البحثية والشركات ذات الصلة من مختلف دول العالم.

المؤتمر يناقش آخر التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية والتحول الأخضر

ويهدف مؤتمر هذا العام لمناقشة آخر التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية والتحول الأخضر، تحت شعار "الوصول إلى الحياد الكربوني" كما يناقش الحلول الفعالة لخفض وإزالة الكربون من مصانع الأسمدة بكافة أنواعها، واخر التوجهات المبتكرة بتكنولوجيا الامونيا الخضراء، اضافة الى استعراض آخر الحلول بإنتاج الهيدروجين الأزرق عالي الكفاءة،،ومراقبة الانبعاثات، بجانب مبادرات ترشيد الطاقة، وتوجهات الطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، والتعريف بالأسمدة الفوسفاتية خالية الانبعاثات.

وأضاف الأمين العام العربي للأسمدة، إن المؤتمر يختتم أعماله بجلسة خاصة عن العرض والطلب لصناعة الأسمدة؛ وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وكبار المتحدثين والخبراء العالميين والعاملين بمجال تكنولوجيا صناعة وإنتاج الأسمدة،

مشيرا إلى أنه يأتي توجه المؤتمر متماشيًا وداعمًا لرؤية الاتحاد العربي للأسمدة، وجهود سلطنة عُمان تجاه الاستدامة ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وتبني التكنولوجيا الحديثة لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية دون اخلال، لتحقيق استراتيجية الانتقال المنظم في خطة للوصول الي الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف أنه سيقام على هامش المؤتمر المعرض الفني الذي يتيح للشركات المشاركة عرض منتجاتهم، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والعوامل المساعدة والكيماويات وقطع الغيار والمعدات التي تهم صناعة الاسمدة بكافة أنواعها.