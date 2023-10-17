الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقي اللجنة الفنية والعلمية لمشروع كابيتانو مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجموعة العمل العلمية والفنية لمشروع "كابيتانو مصر"، والتي يترأسها الدكتور كمال درويش، وبحضور الدكتور محمود سعد، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير.

حرص وزير الرياضة على توجيه الشكر لشريك النجاح الرئيسي، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضاً لفريق العمل الذي قام بدوره على أكمل وجه خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع لاقى استجابة كبيرة من جميع الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما شاهدناه جميعًا في الإقبال الكبير والملفت في مرحلة اختبارات وانتقاء اللاعبين.

افتتاح 5 مراكز للتدريب

وأشار وزير الرياضة إلى أنه جار افتتاح 5 مراكز للتدريب على أعلى مستوى لعدد 150 لاعبًا، وذلك بعد انطلاق الموسم الثاني للمشروع.

وأوضح الدكتور محمود سعد أن تلك المراكز الجديدة سوف  تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى، وقياسات، مضيفًا أن هناك قياسات جديدة وأجهزة جديدة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة ، كما سيتم  الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة، كما تم  الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عال، لانتقاء أفضل لاعبين متميزين.

النسخة الأولى من المشروع شهدت افتتاح 7 مراكز تدريبية لتأهيل 171 لاعبا من لاعبي المشروع.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية الدكتور كمال درويش “كابيتانو مصر” 10 عوامل جعلت العاصمة الإدارية النسخة اأولى

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