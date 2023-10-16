الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع اتحاد الجمباز استضافة مصر لبطولة العالم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين والمصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لبحث امكانية استضافة مصر لبطولة العالم للباركود والتى من المتوقع انطلاقها في شهر سبتمبر من العام المقبل 2024.

وعرض رئيس الاتحاد لـ وزير الرياضة أهمية استضافة مصر لتلك البطولة والتى تعد أكبر لعبة للشباب بمختلف دول العالم واوضح انه فى حال ترشح مصر لتنظيم البطولة سوف تكون أول دولة افريقية وعربية تنظم البطولة حيث نظمت أول بطولة باليابان ومن المتوقع مشاركة 60 دولة و 450 لاعب  ولاعبة.

وتوجه ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز  بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه ودعم الدولة المصري للاتحاد المصري،  والذي بدوره نجح في وضع مصر  بمصافِ الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترات الماضية.

كما التقى صبحي بمحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، لبحث استضافة مصر لبطولة العالم  للكبار 2025  والتى ستكون بمشاركة 100 دولة و 2000 لاعب .

أشار وزير الشباب إلى ان مصر اصبحت قبلة لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية بعد امتلاك مصر للعديد من البنية الرياضة الضخمة والدعم السياسي الغير محدود للرياضة المصرية.

وحرص وزير الرياضة على هامش اللقاء بالالتقاء بلاعبي ولاعبات المنتخب المصري للكبار ودعمهم والمتواجدين  حاليا بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وذلك استعدادا لخوضهم بطولة العالم للكبار التى ستنطلق خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري ببودابست في المجر وطالبهم صبحي بتحقيق العديد من الميداليات وتربعهم على  عرش منصات التتويج.

إيهاب أمين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور إيهاب أمين استضافة مصر لبطولة العالم

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