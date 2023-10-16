مصر تستضيف بطولة العالم 2025.. ووزير الرياضة يبحث الاستعدادات مع رئيس الاتحاد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بمحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، لبحث استضافة مصر لبطولة العالم للكبار 2025 بمشاركة 100 دولة و 2000 لاعب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر أصبحت قبلة لكبرى الأحداث والفعاليات الرياضية بعد امتلاكها لبنية رياضة ضخمة ودعم سياسي غير محدود.

وحرص “صبحي” على مقابلة لاعبي المنتخب الوطني للكبار بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وذلك استعدادا لخوض بطولة العالم للكبار والتى تنطلق خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري، بمدينة بودابست بالمجر وطالبهم صبحي بتحقيق العديد من الميداليات وتربعهم على عرش منصات التتويج .

وأرسل الاتحاد الدولي للكاراتية برئاسة أنطونيو سبينوس، خطابًا لنظيره المصري، يتضمن الموافقة على تنظيم مصر لبطولة العالم المقرر إقامتها عام 2025.