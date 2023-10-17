الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: سيلتك يراقب حارس ريال مدريد لضمه بدلًا من جو هارت

أندريه لونين
أندريه لونين

أفادت تقارير صحفية أن نادي سيلتك الاسكتلندي يراقب الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويلعب أندريه لونين ضمن صفوف ريال مدريد منذ انتقاله من نادي زوريا لوجانسك الأوكراني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وذكرت صحيفة ديلي ريكورد الاسكتلندية أن لونين مرشح بقوة للانضمام لنادي سيلتك الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقد جو هارت، الحارس الأول للفريق سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ترى أن لونين سيكون بديل غير مكلف لجو هارت.

وأفادت ريكورد أن لونين محبط بسبب استمرار جلوسه على دكة البدلاء خاصة بعد إصابة تيبو كورتوا في بداية الموسم الجاري، وتعاقد النادي مع الإسباني كيبا أريزابالاجا بدلًا منه، وعلى الرغم من مشاركته في 12 مباراة في الموسم الماضي وتقديمه أداء جيد إلا أنه لم يقنع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، بمستواه.

وبدأ أندريه لونين مسيرته ضمن صفوف نادي ميتاليست الأوكراني تحت 19 عامًا، وانقتل لفريق دينبرو بنفس المرحلة العمرية في صيف 2015، ثم صعد للفريق الأول في الصيف التالي، ثم انتقل لنادي زوريا لوجانسك في صيف 2017؛ ثم انتقل لريال مدريد بعد عام واحد وخرج كمعارًا لنادي ليجانيس ثم عاد لريال مدريد في صيف 2019 وأعير لنادي بلد الوليد  وعاد في يناير 2020 ثم أعير لنادي ريال أوفيدو قبل أن يستقر في ريال مدريد في صيف 2020.

ويلعب جو هارت ضمن صفوف فريق سيلتك منذ رحيله عن فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، وينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ولعب 10 مباريات مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات، وتلقت شباكه 9 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

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