مياه أسيوط تستقبل لجنة من القابضة للمياه للوقوف على مدى جاهزية المحطات لأى طارئ

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لجنة مشكلة من الشركة القابضة لمتابعة اعمال محطات مياه الشرب من حيث الصيانة والتشغيل ومراقبة جودة المياه المنتجة من محطات الشرب من خلال المعامل التابعة للشركة.

وقال المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ان ذلك ياتي في إطار اهتمامات الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتوجهات القيادة السياسية للاهتمام بالمرافق الحيوية التي تخدم المواطنين والتي تأتى في مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي؛ تم تشكيل لجنة من الشركة القابضة.

جاء ذلك بحضور المهندسة ماجدة عزيز بطرس خبير هندسى بالشركة القابضة ومسئولي الشركة لمتابعة اعمال محطات مياه الشرب من حيث الصيانة والتشغيل ومراقبة جودة المياه المنتجة من محطات الشرب من خلال المعامل التابعة للشركة، ومتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية بهذه المحطات ومدي جاهزيتها لاحتواء اي موقف طارئ.

الاستعداد لأى طوارئ تحدث أعطال فى تشغيل محطات مياه الشرب

وذلك لضمان عدم حدوث اى اعطال مفاجئة بها فى اى وقت وكذلك للاستعداد لأى طوارئ تحدث أعطال فى تشغيل محطات مياه الشرب وأيضا الاستعداد لاى تغيرات قد تحدث في الأحوال الجوية والمناخية.

وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن اللجنة قامت بزيارة محطة مرشحة منفلوط والتى تعمل على طاقة إنتاجية ٥٠٠ لتر/ ثانية، لتخدم أبناء مركز منفلوط وجميع قراها وضواحيها ليستفيد منها ٥٠٠ الف مواطن.

وأوضح الشرقاوي أن هذه الزيارة تستمر على مدار الأيام القادمة لباقي محطات مياه الشرب وأنها لن تدخر جهدا لتقديم الملاحظات التى تصب فى مصلحة المواطن لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة من كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن.

وأكد الشرقاوي علي استعداد الشركة بكل طاقاتها وانظمت التشغيل لاستقبال فصل الشتاء والتقلبات الجوية التي قد تطرا.

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