الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خيانة في جوف الليل".. "سميرة" تطلب الخلع: مقضيها شات وعلاقات محرمة

خيانة زوجية على السوشيال
خيانة زوجية على السوشيال ميديا

«النت خرب بيتنا والسبب الرئيسي فى اللي وصلنا ليه على بالرغم أن زوجى يعمل بوظيفة مرموقة جدًا إلّا أنه أصبح مهوس هوس كامل بالتعرف على الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي».. جاءت تلك الكلمات في دعوى خلع تحمل رقم ٥٨٤١ لسنة ٢٠٢٣، أقمتها سيدة تُدعى "سميرة" ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة.

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"عايزة أشوف أختي".. سيدة تطلب خلع زوجها بمحكمة الأسرة


 وقالت الزوجة فى دعواها:«مر على زواجنا نحو ١٢ عامًا، وأثمر عن ذلك إنجاب ثلاث أبناء، لم نواجه أي خلافات بيننا خلال سنوات زواجنا؛ فكنت له مثال للزوجة المطيعة والمريحة له في كل شيء، ولم ألحظ عليه أي شيء نهائيا، وكنّا سعداء للغاية".

وأضافت:«لكن المشكلة الفعلية ظهرت منذ سنتين تقريبا، فاصبح كأنه غريب عن المنزل لم يعلم عننا أي شيء، فيحضر من عمله ينام ويسهر بمفرده طوال الليل، كنت أظنه في البداية ينهى أعماله، لكن اكتشفت بأنه يقوم بعمل شات مع فتيات كثيرة ويقيم معهن علاقات بمقابل مادي أيضًا، فتركت المنزل فترة، وطلبت الطلاق لكنه رفض ووعدني بأنه سيتغير وينتبه ليّ ولأولادنا».
وواصلت:«بعد فترة اكتشفت ارتباطه بعلاقة عاطفية مع طالبة عنده، ويقول لها إنه منفصل عني لكنه سمح لي بالتواجد في المنزل فقط لتربيه الأبناء، وحكى لها معاناته معي طوال سنوات زواجنا، وتطور الأمر بينهم لمقابلات بشقة صديقتها، فتركت المنزل وأصريت على الطلاق منه لكنه رفض، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة لخلعه».

الزوجة محكمة الأسرة بزنانيري المشكلة علاقة عاطفية الطلاق

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