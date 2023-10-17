المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفة وعامل

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله بمعاقبة موظفة بمكتب توثيق مرور وعامل بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ الحكم ونشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «ر.م» بصفتها موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق سابقا وحاليا موثقة بمكتب ضواحي الزقازيق بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على وضع النار عمدًا في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق جهة عملها السابقة بأن اتفقت معه على ذلك ومساعدته بأن قامت بوضع دفاتر (44 عقاري) على المكتب المجاور لباب الغرفة من الداخل تاركة الباب الخشبي غير محكم الغلق وبناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة قام المتهم الثاني بالتوجه باكرًا لمكان الواقعة وقبل تواجد الموظفين دافعًا الباب الخشبي بيد وأشعل عود ثقاب أدخله بيده من بين قضبان الباب الحديدي فوضع النار عمدًا بالدفاتر المقصودة والمملوكة لجهة عمل المتهمة الأولى (مكتب توثيق مرور الزقازيق) إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات لإخفاء ما قد يظهر من دليل يدينها إذا تمكنت اللجنة من فحص تلك الدفاتر قتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.