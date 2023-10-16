إحالة 4 متهمين بسرقة مصنع بالقطامية للجنايات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إحالة 4 متهمين بسرقة مصنع بمنطقة القطامية، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال الشهود والمتهمين.

وكشفت التحقيقات ملابسات المحضر الذي حرره (مالك أحد المصانع، وحارسين بذات المصنع)، والذي يفيد بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدي على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائى، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.