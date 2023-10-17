في اليوم العالمي للفقر.. جهود الحكومة لتحقيق هدف التنمية المستدامة

يحتفل العالم يوم 17 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وتزامنًا مع هذا الحدث يرصد "الدستور" جهود الحكومة المصرية في تحقيق الهدف الأول من التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، حيث تحرص الحكومة على تحقيق الهدف الأول من التنمية المستدامة، والذي يتمثل في القضاء على الفقر.



واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والسياسات لتحسين معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر في البلاد، وفيما يلي بعض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في هذا الصدد:

برامج الدعم النقدي

أطلقت الحكومة المصرية عدة برامج لتقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك لتحسين مستوى دخلهم وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تقديم برنامج الدعم النقدي حيث كانت البداية في عام 2014-2015 تبلغ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022-2023 ما يقرب من 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن.

توفير فرص العمل

تسعى الحكومة المصرية إلى توفير فرص العمل للشباب والباحثين عن عمل، من خلال تشجيع الاستثمارات وإنشاء مشاريع جديدة في مختلف المجالات.

تعزيز التعليم

تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز التعليم وتحسين جودة التعليم في جميع المراحل، وذلك لتوفير فرص أفضل للطلاب والشباب في سوق العمل، حيث وضعت الحكومة المصرية مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة.

وتحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل وكرامة بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، بالإضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير.

توفير الخدمات الأساسية

تسعى الحكومة المصرية إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وذلك لتحسين مستوى المعيشة في المجتمع.

تشجيع الإنتاجية

تهدف الحكومة المصرية إلى تشجيع الإنتاجية في جميع القطاعات، من خلال توفير التسهيلات والدعم للشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.

تحسين الخدمات الصحية

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، حيث نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج 2 كفاية للحد من ارتفاع معدل النمو السكاني بالشراكة مع المجتمع المدني، حيث يعمل على تفعيل قدرات وطاقات وخدمات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة الإنجابية، والمساهمة في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما يعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال 156 جمعية أهلية شريكة، و130 عيادة تنظيم أسرة تم تطويرها، و15 ألف رائدة مجتمعية مؤهلة، حيث تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية منزلية، بالإضافة إلى ما يزيد على 1.2 مليون زيارة إلى عيادات تنظيم الأسرة.

تطوير البنية التحتية

عملت الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، بما في ذلك تحسين وتطوير الطرق والجسور والموانئ والمطارات، وذلك لتسهيل حركة السلع والخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.

توفير السكن

تسعى الحكومة المصرية إلى توفير السكن إلى الاسر الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات الإسكان الإجتماعي وإطلاق برامج لبناء المساكن الاجتماعية وتوفير تسهيلات للحصول على التمويل العقاري.

تحسين الأمن الغذائي

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الأمن الغذائي في البلاد، وذلك من خلال توفير الأغذية الصحية والغنية بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وتوفير المعونات الغذائية للأسر المعوزة والفقيرة.

يمكن القول إن الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق الهدف الأول من التنمية المستدامة، والذي يتمثل في القضاء على الفقر، وما زالت تعمل على تطوير سياساتها وإجراءاتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر في البلاد.