اليوم العالمي للقضاء على الفقر 2023: التاريخ والموضوع والأهمية

يهدف اليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى تعزيز التفاهم والحوار بين الأشخاص الذين يعيشون في فقر والمجتمع ككل، إنه بمثابة تذكير بأن الفقر مشكلة معقدة ومتعددة الأوجه تؤثر على عوامل مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والاندماج الاجتماعي، وليس مجرد نقص الدخل.

وفي حين أن القضاء على الفقر مهمة صعبة، فإن معالجة المشكلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع والنمو المستدام في المناطق التي تعتمد على السلع الأساسية، ويسلط هذا اليوم الضوء على قيمة التعاون وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في مكافحة الفقر، إنها مناسبة جدية لكنها مليئة بالأمل.

اليوم العالمي للقضاء على الفقر هو مناسبة سنوية يتم الاحتفال بها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، وموضوع اليوم الدولي للقضاء على الفقر لهذا العام هو "العمل اللائق والحماية الاجتماعية: وضع الكرامة موضع التنفيذ للجميع"، والذي يهدف إلى حصول الجميع على العمل اللائق والحماية الاجتماعية كوسيلة لدعم الكرامة الإنسانية لجميع الناس.

تاريخ اليوم الدولي للقضاء على الفقر

تم الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر لأول مرة في 17 أكتوبر 1987، وحضر أكثر من 100 ألف شخص ذلك اليوم إلى تروكاديرو في باريس موقع كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لإبداء الاحترام لأولئك الذين هلكوا من الفقر المدقع والعنف والجوع، وقالوا إن الفقر ينتهك حقوق الإنسان وأن التعاون مطلوب لدعم هذه الحقوق، ومنذ ذلك الحين في 17 أكتوبر اجتمع الناس من مختلف الأعمار والأديان والخلفيات الاجتماعية معًا لإعادة تأكيد التزامهم وإظهار تعاطفهم مع المحرومين.

أعلن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/196، الصادر في 22 ديسمبر 1992، أن يوم 17 أكتوبر هو اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

أهمية اليوم العالمي للقضاء على الفقر

يحمل هذا اليوم أهمية كبيرة لأنه بمثابة تذكير عالمي بالمعركة المستمرة ضد الفقر بجميع أبعاده، ويؤكد الالتزام بمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان العميقة التي تنبع من الفقر، مع التأكيد على ضرورة العمل الجماعي للتخفيف من معاناة المتضررين من هذا التحدي العالمي، يدعو هذا اليوم إلى التضامن والسعي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تضمن عدم تخلف أحد عن الركب، ونحن نسعى جاهدين من أجل عالم لم يعد فيه الفقر يعيق الأفراد عن عيش حياة كريمة وفرصة وأمل.