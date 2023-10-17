الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اليوم العالمي للقضاء على الفقر 2023: التاريخ والموضوع والأهمية

اليوم العالمي للفقر
اليوم العالمي للفقر

يهدف اليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى تعزيز التفاهم والحوار بين الأشخاص الذين يعيشون في فقر والمجتمع ككل، إنه بمثابة تذكير بأن الفقر مشكلة معقدة ومتعددة الأوجه تؤثر على عوامل مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والاندماج الاجتماعي، وليس مجرد نقص الدخل.

وفي حين أن القضاء على الفقر مهمة صعبة، فإن معالجة المشكلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع والنمو المستدام في المناطق التي تعتمد على السلع الأساسية، ويسلط هذا اليوم الضوء على قيمة التعاون وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في مكافحة الفقر، إنها مناسبة جدية لكنها مليئة بالأمل.

اليوم العالمي للقضاء على الفقر هو مناسبة سنوية يتم الاحتفال بها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، وموضوع اليوم الدولي للقضاء على الفقر لهذا العام هو "العمل اللائق والحماية الاجتماعية: وضع الكرامة موضع التنفيذ للجميع"، والذي يهدف إلى حصول الجميع على العمل اللائق والحماية الاجتماعية كوسيلة لدعم الكرامة الإنسانية لجميع الناس.

تاريخ اليوم الدولي للقضاء على الفقر

تم الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر لأول مرة في 17 أكتوبر 1987، وحضر أكثر من 100 ألف شخص ذلك اليوم إلى تروكاديرو في باريس موقع كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لإبداء الاحترام لأولئك الذين هلكوا من الفقر المدقع والعنف والجوع، وقالوا إن الفقر ينتهك حقوق الإنسان وأن التعاون مطلوب لدعم هذه الحقوق، ومنذ ذلك الحين في 17 أكتوبر اجتمع الناس من مختلف الأعمار والأديان والخلفيات الاجتماعية معًا لإعادة تأكيد التزامهم وإظهار تعاطفهم مع المحرومين.

أعلن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/196، الصادر في 22 ديسمبر 1992، أن يوم 17 أكتوبر هو اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

أهمية اليوم العالمي للقضاء على الفقر

يحمل هذا اليوم أهمية كبيرة لأنه بمثابة تذكير عالمي بالمعركة المستمرة ضد الفقر بجميع أبعاده، ويؤكد الالتزام بمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان العميقة التي تنبع من الفقر، مع التأكيد على ضرورة العمل الجماعي للتخفيف من معاناة المتضررين من هذا التحدي العالمي، يدعو هذا اليوم إلى التضامن والسعي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تضمن عدم تخلف أحد عن الركب، ونحن نسعى جاهدين من أجل عالم لم يعد فيه الفقر يعيق الأفراد عن عيش حياة كريمة وفرصة وأمل.

اليوم العالمي للفقر الحماية الاحتماعية الفقر القضاء على الفقر تنمية مستدامة قضايا اجتماعية

الأكثر قراءة

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

رسمياً.. مدرب الأهلى السابق مديرًا فنيًا لاتحاد العاصمة الجزائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"