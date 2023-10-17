وزير الخارجية اللبنانى يطالب بضرورة تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

التقي وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وأشار بو حبيب إلى أن اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وقطاع غزة، وفقًا لموقع النشرة اللبناني.

وطالب وزير الخارجية اللبناني من جميع السفراء المساعدة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية، وأن تتوقف إسرائيل عن القصف، خصوصًا أن الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

إسرائيل تعلن قصف أهداف لـ"حزب الله"

وسبق، وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عن قصفه أهدافًا لحزب الله في لبنان.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من نشر "حزب الله" فيديو قال إنه لعملية استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في تلة الجرداح بمنطقة الضهيرة جنوب لبنان بصاروخ موجه.

وقال حزب الله اللبناني إنه استهدف 5 مواقع إسرائيلية، وذلك في ظل توترات مستمرة تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أيام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحزب استهدف مواقع مسكاف عام، وخربة المنارة، وهرمون، وريشا، ورامية.

وظهر الإثنين، قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة الضهيرة وبلدة يارين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واعتبر الجيش الإسرائيلي الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، مع تكرار الاشتباكات والقصف المتبادل مع فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلًا عن محاولات تسلل متكررة داخل إسرائيل.

والإثنين، أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هناك أسئلة كثيرة حول الكارثة التي حدثت، وسنحقق في كل شيء.

وأضاف، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة: أحذر لبنان من تكرار خطأ الماضي وفتح جبهة جديدة.