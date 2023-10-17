الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لجنة السلامة والصحة بـ"المجتمعات العمرانية" تعقد ندوة توعوية للعاملين بجهاز 15 مايو

ندوة 15 مايو
ندوة 15 مايو

نظم جهاز تنمية  مدينة 15 مايو برئاسة المهندس مصطفي السعيد ندوة توعوية للعاملين بجهاز المدينة، بهدف للحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة  لقطاع التنمية وتطوير المدن.

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وقال المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن الندوة حضرها النواب  ومديري الإدارات المعنية، وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بجهاز المدينة والعاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة.

واستعرض الدكتور أحمد كمال رشاد مقرر اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه ينبغي توفير دورات تدريبية للعاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأمن لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 إنذارات وغرامات لكل من يخالف شروط وتعليمات السلامة والصحة  المهنية

وأفاد رئيس اللجنة المركزية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه يجب المرور الدوري على كافة الشركات العاملة بجميع المشروعات بالمدينة، وعمل إنذارات وغرامات لكل من يخالف شروط وتعليمات السلامة والصحة المهنية، مؤكداً أنه يجب على الشركات المنفذة للمحطات بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية.                         

وأوضح أنه يجب تطبيق خطة الإخلاء من قبل العاملين المدربين على خطة الإخلاء، كما ينبغي عمل مناورات بصفة دورية داخل الجهاز والوحدات الإدارية.   

التأكد من جاهزية كافة وحدات الإطفاء داخل مبنى الجهاز                       

وأشار إلى أنه يجب مراجعة جميع اجهزة الإنذار والإطفاء، والتأكد من جاهزية كافة وحدات الإطفاء داخل مبنى الجهاز مع عمل سجل يحمل رقم مسلسل لكل طفاية حريق على حدة.

وطالب بأهمية بالتنسيق مع شركات الصيانة بصفة مستمرة، للمرور على جميع اجهزة الإطفاء والتأكد من سلامتها داخليا وخارجيا.                                 

واختتم مسئولي اللجنة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  الندوة وجه بعمل دورات توعية لجميع العاملين بصفة مستدامة لحثهم بأهمية السلامة والصحة  المهنية ونشر التوعية بين جميع العاملين.

ندوة توعية للعاملين جهاز الوفد مايو

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