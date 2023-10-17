كيف يتدرب طلاب الإعدادية على "البابل شيت"؟.. خبيرة طرق تدريس تشرح

قالت الدكتورة إيلاريه عادل زكي، خبيرة مناهج وطرق التدريس، إن تدريب طلاب المرحلة الإعدادية على طريقة البابل شيت، تؤهل الطلاب على الدراسة بأنواع وأنماط مختلفة وعصرية، والتي منها الأسئلة الموضوعية.

وأضافت ذكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأسئلة الموضوعية هي الاختيار من بين متعدد، موضحة أن الاختيار من متعدد ليس جديدا على الطلاب، ولكن الجديد هو نمط السؤال الذي أصبح يخاطب مهارات تفكير عليا لدى الطالب، منها مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم والإبداع.

المنظومة تعد جيلا قادرا على التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة

ولفتت إلى أن سؤال الاختيار من أكثر من متعدد، كان في السابق كان مجرد "تذكر"، وكان الطلاب يعرفونها بالشبه، موضحة أن الاختلاف الآن يؤهل المنظومة لإعداد جيلا قادرا على التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة، لذلك لا ينفع إعداده بمهارات الحفظ والتلقين القديمة.

وتابعت: "نحتاج من أبنائنا أن يفكروا بشكل إبداعي وابتكاري وبه فهم وتطبيق لمهارات حياتية، مفيدة بأنه تم تطبيق البابل شيت من المرحلة الإعداداية ليتعود الطلاب عليها ولا يشتكون منها في المرحلة الثانوية كما حدث من قبل".