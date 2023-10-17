الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتدرب طلاب الإعدادية على "البابل شيت"؟.. خبيرة طرق تدريس تشرح

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

قالت الدكتورة إيلاريه عادل زكي، خبيرة مناهج وطرق التدريس، إن تدريب طلاب المرحلة الإعدادية على طريقة البابل شيت، تؤهل الطلاب على الدراسة بأنواع وأنماط مختلفة وعصرية، والتي منها الأسئلة الموضوعية.

وأضافت ذكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأسئلة الموضوعية هي الاختيار من بين متعدد، موضحة أن الاختيار من متعدد ليس جديدا على الطلاب، ولكن الجديد هو نمط السؤال الذي أصبح يخاطب مهارات تفكير عليا لدى الطالب، منها مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم والإبداع.

المنظومة تعد جيلا قادرا على التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة

ولفتت إلى أن سؤال الاختيار من أكثر من متعدد، كان في السابق كان مجرد "تذكر"، وكان الطلاب يعرفونها بالشبه، موضحة أن الاختلاف الآن يؤهل المنظومة لإعداد جيلا قادرا على التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة، لذلك لا ينفع إعداده بمهارات الحفظ والتلقين القديمة.

وتابعت: "نحتاج من أبنائنا أن يفكروا بشكل إبداعي وابتكاري وبه فهم وتطبيق لمهارات حياتية، مفيدة بأنه تم تطبيق البابل شيت من المرحلة الإعداداية ليتعود الطلاب عليها ولا يشتكون منها في المرحلة الثانوية كما حدث من قبل".

 

البابل شيت المرحلة الإعدادية مهارات طرق التدريس صباح الخير يا مصر

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالتفصيل

ثانوي عام| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

رسمياً.. مدرب الأهلى السابق مديرًا فنيًا لاتحاد العاصمة الجزائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"