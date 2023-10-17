غدًا.. "WATCH IT" تعرض الحلقتين الخامسة والسادسة من "على باب العمارة"

تعرض منصة "Watch it" غدًا الأربعاء، حلقتين جديدتين من مسلسل "على باب العمارة"، بطولة الفنان حاتم صلاح.

وتتيح منصة "Watch it" لجمهورها غدًا، الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل "على باب العمارة" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته قبل أسبوعين.

وتصدرت حلقات مسلسل على باب العمارة محركات البحث، ودخل العمل ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT، في منافسة شرسة بين الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم شتاء 2023 ومنها حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ومسلسل صوت وصورة ومسلسل ورق التوت.

وأشاد الجمهور والنقاد بالعمل وبأداء الفنان حاتم صلاح، الذي أصبح أكثر نضجا وتميزا خلال أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة على watch it

وتعرض منصة Watch it مسلسل "على باب العمارة" بشكل حصري، حيث يعد العمل أحد إنتاجات المنصة الحصرية الأصلية.

وتدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي بحت، والعمل مكون من 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا كل أربعاء على منصة Watch it.

قصة مسلسل على باب العمارة



تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

أبطال مسلسل على باب العمارة



مسلسل على باب العمارة من بطولة الفنان حاتم صلاح، وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي.