بعثة الفراعنة تعود للقاهرة اليوم الثلاثاء

تعود بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، قادمة من الإمارات بعد انتهاء المعسكر المغلق الذى أقيم هناك، وتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا يوم الخميس الماضي، وأمام الجزائر أمس الإثنين.

وحقق الفراعنة الأهداف المرجوة من معسكر الإمارات بعد الفوز على زامبيا صاحب التصنيف الثالث افريقيا بهدف نظيف، والتعادل مع الجزائر من بين منتخبات التصنيف الأول إفريقيًا، بهدف لكل فريق بعد أداء رائع وحماسى من كلا المنتخبين، رغم خوض الفراعنة أكثر من 70 دقيقة من عمر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني.

واعتبر البرتغالي روى فيتوريا، أن معسكر الامارات حقق الأهداف المرجوة منه سواء على مستوى النتائج أو الأداء والاحتكاك مع منتخبات افريقية قوية قبل أشهر قليلة من خوض المعترك الإفريقي الأهم في كوت ديفوار.

وجاءت مباراة منتخب مصر الأول أمام شقيقه الجزائري في إطار استعداداته لخوض مباراتيه أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في الفترة من ١٣ إلى ٢١ نوفمبر المقبلين، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بأمريكا وكندا والمكسيك، إلى جانب استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاق فعالياتها في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي، إن المباراة أمام المنتخب الجزائري كانت عصيبة خاصة بعد طرد محمد هاني.

وأضاف فيتوريا، أنه من الصعب أن تلعب ساعة كاملة بعشرة لاعبين أمام منتخب قوي بحجم الجزائر، مضيفًا: لم نتراجع بعد الطرد وواصلنا الضغط وراضٍ عن أداء الفريق.

واختتم: نتيجة المباراة غير مؤثرة بالنسبة لي وحققنا استفادة كبيرة، وعلى الشعب أن يفخر بامتلاكه هذه المجموعة من اللاعبين المميزين سواء المحليين أو المحترفين.