الملا يلتقي رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، كريستينا لوبيلو رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، بحضورالسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور أحمد البلتاجي مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

تناول اللقاء جهود تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعمل على خفض الانبعاثات من قطاع البترول والتعاون في مجال الهيدروجين، وكذلك استعدادات المشاركة في فعاليات قمة المناخ المقبلة COP28 أوائل شهر ديسمبر بالإمارات.

دعوة لحضور فعاليات الاتحاد الأوروبي في Cop28

وشهد اللقاء توجيه الدعوة من مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إلى الملا للمشاركة ممثلا لمصر في الفعاليات والمبادرات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ Cop28 والتي تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وذلك في ظل الشراكة الوطيدة التي تتسم بها علاقات الجانبين.

ورحب الملا بالدعوة مؤكداً تقديره للشراكة الناجحة بين الجانبين وحرص الاتحاد الأوروبى على دعم ومساندة قطاع البترول المصري في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى ما تحقق من مكاسب بيئية واقتصادية على صعيد مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي كانت إحدى الإيجابيات التي تم إبرازها خلال مؤتمر “حكاية وطن” مؤخراً بحضور الرئيس السيسي.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود مسار التنفيذ الفعلي لمبادرات خفض الانبعاثات بقطاع البترول التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الأخير بشرم الشيخ COP27، وتتضمن من بينها تنفيذ أهداف مبادرة خفض الميثان ودمجها في استراتيجية خفض الانبعاثات المصرية التي تتضمن عدة سيناريوهات للتنفيذ، وتم التأكيد على أهمية العمل جنبا الي جنب لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات خفض الانبعاثات كأحد اهم السبل لدفع وتيرة التنفيذ

و اكد مسئولو الاتحاد الاوروبى خلال اللقاء ان مصر شريك هام في مجال الطاقة والعمل المناخي و ان الاتحاد الاوروبي حريص علي تواجد مصر كطرف اساسي في مشروعاته ومبادراته المختلفة .

كما تم استعراض الجهود الخاصة بتسريع الانتقال الطاقي في الإتحاد الاوروبي ومنها الاسراع بالقوانين والتشريعات اللازمة بذلك وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الاوروبي و الاستفادة من تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه و استخدامه ، والتأكيد علي اهمية بحث اقامة سوق للهيدروجين و الاسراع بتوفير التمويل للشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعاته، واشار الملا في هذا الاطار الي اهمية توجيه الاستثمارات في مجال اقامة خطوط نقل الهيدروجين لإستيعاب الانتاج المتوقع من الهيدروجين و دعم التوسع في استخداماته.