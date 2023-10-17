الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اليونيسف": نفاد مياه الشرب في غزة والأهالي يشربون من الآبار الملوثة

نفاد مياه الشرب في
نفاد مياه الشرب في غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن مياه الشرب في قطاع غزة نفدت تماما، فيما يلجأ الأهالي  للشرب من الآبار الملوثة، بحسب ما بثته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوة للرد السريع من مشاة البحرية الأمريكية، تتوجه الآن إلى سواحل إسرائيل.

وأوضحت شبكة (CNN ) الإخبارية الأمريكية أن هذه القوة تتألف من 2000 شخص من مشاة البحرية والبحارة، وأنهم سينضمون إلى عدد متزايد من السفن الحربية والقوات الأمريكية المتمركزة في إسرائيل.

يونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة قطاع غزة البنتاجون

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