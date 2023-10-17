"اليونيسف": نفاد مياه الشرب في غزة والأهالي يشربون من الآبار الملوثة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن مياه الشرب في قطاع غزة نفدت تماما، فيما يلجأ الأهالي للشرب من الآبار الملوثة، بحسب ما بثته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوة للرد السريع من مشاة البحرية الأمريكية، تتوجه الآن إلى سواحل إسرائيل.

وأوضحت شبكة (CNN ) الإخبارية الأمريكية أن هذه القوة تتألف من 2000 شخص من مشاة البحرية والبحارة، وأنهم سينضمون إلى عدد متزايد من السفن الحربية والقوات الأمريكية المتمركزة في إسرائيل.