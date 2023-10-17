الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المسعفين بشكل مباشر

قصف غزة
قصف غزة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور محمد الفتياني، إن الفرق الطبية للهلال الأحمر تعاملت مع 4429 إصابة، من بينهم 971 شهيدا، في حين سجلت الضفة الغربية 1278 إصابة و23 شهيدا، مؤكدا أن عدد الشهداء بشكل إجمالي، بلغ 2808 فلسطينيين، وعدد الجرحى بلغ 10859 جريحا.

وأضاف "الفتياني" في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال هدد المستشفيات في غزة باستهدافها بالقصف إذا لم تخلى من المرضى والجرحى، مما دفع بعض الأسر النازحة إلى لجوء إلى مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر. 

وأوضح أن المستشفيات تواجه نقصا حادا في المستلزمات والأدوية والوقود، نتيجة للأعداد الكبيرة من المصابين، كما أشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر استنزفت أكثر من 80 % من مخزونها الاستراتيجي.

وتابع "الفتياني" أن هناك صعوبات في التواصل مع سيارات الإسعاف والطوارئ، بسبب التشويش على خطوط الاتصال من قبل جيش الاحتلال، وذلك لمنع وصول المسعفين إلى مواقع القصف، وذكر أن سيارات الإسعاف تعرضت للاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد 4 مسعفين خلال أدائهم لواجبهم.

واختتم بالقول إن نحو 600 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم جراء القصف، وأن المستشفيات تعاني من عدم توفير ظروف أمان للطواقم الطبية.

الهلال الأحمر القاهرة الإخبارية غزة القصف الاحتلال

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. إسرائيل تعلن قصف أهدافا لـ"حزب الله"

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مساعد مدير المخابرات الأسبق: حاملات الطائرات الأمريكية تردع الأطراف الإقليمية فى أزمة غزة

الخبير الأثرى شريف شعبان: اكتشاف بردية كاملة لكتاب الموتى معجزة حقيقية

عاجل.. تقارير إعلامية: استشهاد قيادى كبير فى حركة حماس بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"