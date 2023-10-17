الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المسعفين بشكل مباشر

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور محمد الفتياني، إن الفرق الطبية للهلال الأحمر تعاملت مع 4429 إصابة، من بينهم 971 شهيدا، في حين سجلت الضفة الغربية 1278 إصابة و23 شهيدا، مؤكدا أن عدد الشهداء بشكل إجمالي، بلغ 2808 فلسطينيين، وعدد الجرحى بلغ 10859 جريحا.

وأضاف "الفتياني" في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال هدد المستشفيات في غزة باستهدافها بالقصف إذا لم تخلى من المرضى والجرحى، مما دفع بعض الأسر النازحة إلى لجوء إلى مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر.

وأوضح أن المستشفيات تواجه نقصا حادا في المستلزمات والأدوية والوقود، نتيجة للأعداد الكبيرة من المصابين، كما أشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر استنزفت أكثر من 80 % من مخزونها الاستراتيجي.

وتابع "الفتياني" أن هناك صعوبات في التواصل مع سيارات الإسعاف والطوارئ، بسبب التشويش على خطوط الاتصال من قبل جيش الاحتلال، وذلك لمنع وصول المسعفين إلى مواقع القصف، وذكر أن سيارات الإسعاف تعرضت للاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد 4 مسعفين خلال أدائهم لواجبهم.

واختتم بالقول إن نحو 600 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم جراء القصف، وأن المستشفيات تعاني من عدم توفير ظروف أمان للطواقم الطبية.