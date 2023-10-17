حسين هريدى لـ"الشاهد": مصر تعارض التوطين حتى لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها

قال السفير حسين هريدي، وزير الخارجية الأسبق، إن وزير الدفاع الإسرائيلي منذ ثلاثة أيام وصف الفلسطينيين إنهم "حيوانات بشرية" وبأنه سيتم التعامل مهم من هذا المنطلق، معقبًا: "هتلر نفسه لم يصف اليهود بهذا الوصف".

اللجوء والنزوح

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن اللجوء يعني الاحتماء لفترة مؤقتة، أما النزوح به قدر من الاستمرارية، معقبًا: "نزح أي ترك موطنه ونزح إلى مكان آخر، ليس بالضرورة أن يكون أبديًا وإنما لفترة طويلة، من خلال المخيمات وأماكن الإيواء المؤقتة، لكن لا أحد يعلم إلى أي مدى".

التوطين

وأوضح أن التوطين هو احتلال أرض والتجنس بجنسية البلد، أي أنه أدار ظهره لوطنه الأصلي وجاء لوطن جديد يتوطن فيه، أي لا يوجد عودة للوطن السابق، متابعًا: “تصوري أن كل ما تعارضه مصر هو التوطين، حتى لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها”.

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.