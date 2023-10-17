عاجل.. مساعد مدير المخابرات الأسبق: حاملات الطائرات الأمريكية تردع الأطراف الإقليمية فى أزمة غزة

قال اللواء ممدوح الإمام، مساعد مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق، إنه في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أرسلت الولايات المتحدة حاملات طائرات من طراز جيرالد فورد إلى المنطقة، وهي أحدث وأقوى أسلحتها الاستراتيجية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ردع أي تدخل من جانب دول أخرى، مثل إيران وحزب الله، في الصراع.

وأضاف الإمام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل لا تواجه حماس فقط، بل تستغلها لتفتيت الشعب الفلسطيني والسيطرة على التعبئة.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تتوقع رد فعل قوي من حماس، وأن الضحية الحقيقية هو الشعب الفلسطيني الذي يتحمل عبء الحصار والقصف.