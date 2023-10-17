الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب" تبحث خطة عمل دور الانعقاد الرابع

لجنة السياحة بمجلس
لجنة السياحة بمجلس النواب

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعًا لبحث خطة عمل دور الانعقاد الرابع.

وأوضحت النائبة نورا علي، أن السياحة في مصر في عام 2023 أخذت اتجاهًا متصاعدًا؛ نتيجة لعوامل كثيرة منحت مصر ميزة تفضيلية بسبب عوامل التفرد التي تتميز بها.

«سياحة النواب» تبحث خطة عمل دور الانعقاد الرابع 

txt

"سياحة النواب": قمة القاهرة للسلام تحمل مفاتيح حل القضية الفلسطينية

txt

"سياحة النواب": تعزيز آليات الوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار سنويًا على رأس أولوياتنا

وأضافت: "نأمل أن يعود هذا التصاعد بقطاعي السياحة والنقل الجوي لمسارهما الطبيعي؛ كقطاعين واعدين يسهمان في الدخل القومي لمصر بنصيب كبير".

وأشارت إلى أن انضمام مصر إلى تجمع "البريكس" سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على جميع المجالات الاقتصادية، وعلى السياحة بصفة خاصة، حيث إن دول "البريكس" من الدول الكبرى المصدرة للسياحة.

وشهد الاجتماع العديد من النقاشات حول خطط الحكومة ورؤى اللجنة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بالوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع استكمال مناقشة خطة عملها فيما يخص قطاع الطيران المدني خلال الاجتماع القادم.

لجنة السياحة والطيران المدنى النواب الانعقاد الرابع النائبة نورا على الدخل القومي البريكس

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. قتيلان بإطلاق نار فى بروكسل وفرار المشتبه به من موقع الحادث

عاجل.. الفريق أسامة ربيع: زيادة ملحوظة فى حركة الملاحة والإيرادات بقناة السويس

فهد الشليمي: استضافة مصر لقمة غزة "ضربة معلم سياسية"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية تستهدف شرق غزة بشكل عشوائى

السيسى وبايدن يتوافقان بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"