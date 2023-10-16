الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال عامل شرعت زوجة شقيقه في قتله بحلوان: "غدرت بيا"

جثة
جثة

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، لأقوال عامل تعدت عليه زوجة شقيقه بسلاح أبيض رغبة في قتله لتعديه عليها في منطقة المثلث.

ونفى المتهم التعدي الجنسي على زوجة شقيقه المتوفي، موضحًا أنه كان في زيارة لها للاطمئنان عليها وعلى أطفالها للإنفاق عليهما كما اعتاد ولكن حدث خلاف مالي بينه وبين المتهمة وتفاجأ بها تطعنه بسكين مطبخ قائلًا: «غدرت بيا وأنا الوحيد اللي براعيهم وبصرف عليهم».

كانت حاولت سيدة قتل شقيق زوجها وتعدت عليه بسلاح أبيض - سكين- مطبخ مبررة ذلك بشروعه في التعدي الجنسي عليها.

سلاح أبيض منطقة المثلث شقيقه المتوفي التعدي الجنسي

مواد متعلقة

"سب أمه".. تفاصيل تمزيق شاب جسد شقيقه فى حلوان

تأجيل محاكمة متهمين فى "خلية داعش حلوان" لـ21 فبراير

النيابة تكشف سبب حريق شقة سكنية فى حلوان

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"