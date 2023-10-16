أقوال عامل شرعت زوجة شقيقه في قتله بحلوان: "غدرت بيا"

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، لأقوال عامل تعدت عليه زوجة شقيقه بسلاح أبيض رغبة في قتله لتعديه عليها في منطقة المثلث.

ونفى المتهم التعدي الجنسي على زوجة شقيقه المتوفي، موضحًا أنه كان في زيارة لها للاطمئنان عليها وعلى أطفالها للإنفاق عليهما كما اعتاد ولكن حدث خلاف مالي بينه وبين المتهمة وتفاجأ بها تطعنه بسكين مطبخ قائلًا: «غدرت بيا وأنا الوحيد اللي براعيهم وبصرف عليهم».



كانت حاولت سيدة قتل شقيق زوجها وتعدت عليه بسلاح أبيض - سكين- مطبخ مبررة ذلك بشروعه في التعدي الجنسي عليها.