الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال اتصاله بـ"عباس".. "سوناك" يُشدد على ضرورة تجنب التصعيد

سوناك
سوناك

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي في الصراع بين إسرائيل وفلسطين، وذلك خلال اتصال هاتفي له اليوم الإثنين، مع الرئيس الفلسطييني محمود عباس.

وأعرب "سوناك“ للرئيس الفلسطيني عن تعازيه لمقتل المدنيين خلال الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات له، أن “سوناك” اتفق مع “عباس” على أهمية تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي وضمان الهدوء في المنطقة.

وأعلن “سوناك” اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة سترسل 10 ملايين جنيه استرليني، أو حوالي 12.2 مليون دولار، كمساعدات للفلسطينيين المتضررين من الصراع.

وفي سياق متصل، أجرى “سوناك” مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إن الزعيمين اتفقا على العمل معًا للتخفيف من التصعيد.

وتابع: “اتفق القادة أيضًا على العمل مع الشركاء الدوليين لتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل سلمي ودائم لهذا الصراع”.

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وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس تم إطلاعهما هذا الصباح، على آخر التحديثات فيما يخص العملية الإسرائيلية على قطاع غزة.

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