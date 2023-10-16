الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هند الضاوي: مصر الدولة الوحيدة التي لاتزال تحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي بأنتوني بلينكن

قالت هند الضاوي، المتخصصة في الشئون العربية والدولية، إن مصر تتصدى بقوة لمشروع تصفية القضية الفلسطينية والتي باتت واضحة ومصر كشفت الكثير من الدول التي أدعت أنها تحمل راية الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة كانت تتجه بكل مالديها لإسرائيل وبعد لقاء الرئيس السيسي بأنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا، أصبح هناك توازن وخرج الناطق باسم الخارجية الأمريكية ليتحدث عن إدخال المساعدات لغزة، ونأمل فتح المعبر وتخفيف الحصار على المدنيين في قطاع غزة. 

 بعض الدول خفت صوتها وذهب صوتها لدعم إسرائيل

وتابعت، أننا نكتشف في كل مرة أن مصر الدولة الوحيدة التي لا تزال تحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية لأن بعض الدول خفت صوتها وذهب صوتها لدعم إسرائيل في إبادة فلسطين، مؤكدة أن مصر تتحدث عن ثوابت لديها وأنها تقف قلبا وقالبا مع الفلسطينيين وأن ما أوصل هذه الحالة للأمور المعقدة هو إسرائيل كما أكدت مصر أنها لن تسمح باقامة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية.

هند الضاوي مصر الدولة الوحيدة ثوابت القضية الفلسطينية حقوق الانسان القضية الفلسطينية

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