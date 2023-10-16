باحث: مصر تتحرك في القضية الفلسطينية بمجموعة آليات للتنديد بالجرائم الإسرائيلية

قال محمد فوزي، الباحث في مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تنطلق في تعاملها مع التطورات الحالية في قطاع غزة بجملة من الثوابت في تعاملها مع القضية الفلسطينية، ومنها الدفع بضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن جملة من الأليات التي تتحرك بها مصر وهذه الآليات للتنديد بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك في قطاع غزة والتوثيق مع المجتمع الدولي للدفع بالجهود للتهدئة والموقف المصري المهم في الأيام الماضية هو ربط إدخال المساعدات بإجلاء الأجانب من معبر رفح وكان موقفًا مشرفًا للدولة المصرية.

إنقلاب الطرف الإسرائيلي للمرة الثانية على كافة الاتفاقيات

وتابع أن الطرف الإسرائيلي للمرة الثانية ينقلب على كافة الاتفاقيات التي تجري حتى على الرغم من الضغوط الأجنبية عليه وفي البداية كان الرفض لمبدأ إدخال المساعدات واليوم الرفض لإدخال ملف الأسرى في المساومة والذي لم يكن مطروحًا منذ البداية وكان المطروح وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإجلاء الأجانب وفتح ممرات آمنة.