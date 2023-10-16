الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف زكي: وقفة تضامنية للفنانين مع الشعب الفلسطيني مساء الغد

الدكتور أشرف زكى
الدكتور أشرف زكى

علق الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إن النقابة ستنظم مساء الغد وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني وإعلان التضامن مهم.

وأضاف: "نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله، وسنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم".

وتابع: "كل زملائنا الفنانين غاضبون للغاية متفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غدًا، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في نادي النقابة بالجيزة".

قطاع غزة الحياة اليوم فضائية الحياة أشرف زكي

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