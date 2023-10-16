الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: تهديد إسرائيل لمعبر رفح لن يؤثر على إدخال المساعدات المصرية لغزة

معبر رفح
معبر رفح

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن  مصر توظف المساعدات الفلسطينية لموقف سياسي وليس إنساني فقط ويًخدم على ثابت مهم من ثوابت الدولة المصرية وهو حل الدولتين وإنهاء الصراع الإسرائيليي الفلسطيني.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن توحيد الاصطفاف العربي وارتضاءه أن يكون معبر رفح هو مكان لاستلام المساعدات لإيصالها للشعب الفلسطيني وتشترط مصر لإدخالها وقف إطلاق النار فإدخال المساعدات موقف سياس لوقف مخطط التهجير القسري.

معبر رفح مفتوح من الجانب المصري

وأشار إلى أن معبر رفح مفتوح من ناحية مصر، مؤكدًا أن تهديد إسرائيل لـمعبر رفح لن يؤثر على إدخال المساعدات المصرية لغزة لأن الموقف السياسي لمصر ثابت ومصر ستدخلها ولابد من وقف إطلاق النار كما أن المعبر مفتوح للحالات الإنسانية.

باحث تهديد إسرائيل معبر رفح إدخال المساعدات المصرية غزة الموقف السياسي

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